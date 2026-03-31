Edoardo Bennato ha annunciato un nuovo tour estivo che toccherà diverse arene italiane. Durante gli eventi, il cantautore eseguirà brani che uniscono elementi di musica rock e archi classici, creando un’atmosfera diversa rispetto ai suoi concerti precedenti. Il programma prevede quattro date nel territorio nazionale, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo in cui si alternano generi musicali diversi.

Edoardo Bennato sta per trasformare le più prestigiose arene italiane in palcoscenici di una riflessione profonda sulla crescita e sulla libertà, con un tour estivo che promette di unire musica rock e archi classici. La tournée Quando sarò grande vedrà l’artista salpare verso quattro date evento tra luglio e settembre, portando il suo messaggio controcorrente nelle città simbolo della cultura italiana. Il programma dei concerti e la fusione musicale. L’estate 2026 si preannuncia densa di appuntamenti musicali di alto profilo, partendo da Venezia dove il 6 luglio Piazza San Marco ospiterà lo spettacolo insieme all’Orchestra Sinfonica veneziana diretta dal Maestro Diego Basso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bennato in tour: 4 date evento tra rock e archi classici

Articoli correlati

I Negrita: 7 date storiche per un tour ibrido tra rock e raccontoI Negrita annunciano per l’estate 2026 una serie di sette appuntamenti esclusivi nel formato Talk & Live, che unisce musica acustica e narrazione...

Leggi anche: Miles Kane torna in Italia: due date a febbraio tra rock psichedelico e chitarre

Leggi anche: Musica, Edoardo Bennato torna in tour a Bologna

Edoardo bennato medley live teatro europauditorium Bologna 16/09/2025