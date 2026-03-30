I Negrita hanno annunciato un tour per l’estate 2026 con sette date in Italia. Gli eventi saranno caratterizzati da un format chiamato Talk & Live, che combina sessioni di musica acustica con momenti di racconto, in location storiche. L’iniziativa prevede incontri che uniscono musica e narrazione, offrendo un’esperienza diversa dal classico concerto.

I Negrita annunciano per l’estate 2026 una serie di sette appuntamenti esclusivi nel formato Talk & Live, che unisce musica acustica e narrazione intima in location storiche. La vendita dei biglietti è partita oggi, lunedì 30 marzo alle ore 12:00, su MC2Live.it e canali autorizzati. Il tour vedrà la band toscana ripercorrere trent’anni di carriera attraverso dialoghi con il pubblico e momenti musicali selezionati. Questa iniziativa nasce dopo il successo del tour teatrale del 2025 e propone uno spettacolo dove Paolo Bruni, Enrico Salvi e Cesare Petricich saranno affiancati da Giacomo Rossetti e Cristiano Dalla Pellegrina in alcune parti della scaletta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Negrita: 7 date storiche per un tour ibrido tra rock e racconto

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