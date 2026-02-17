Miles Kane torna in Italia | due date a febbraio tra rock psichedelico e chitarre

Le chitarre di Miles Kane tornano a risuonare in Italia. Il cantante britannico, figura cardine del rock indipendente degli ultimi vent’anni, ha scelto Milano e Roma per due date esclusive nel febbraio 2026. Sabato 21 febbraio ai Magazzini Generali della capitale lombarda, domenica 22 all’ Orion della Capitale. Ad aprire entrambe le serate, la promettente band irlandese Basht. L’alchimia con Dan Auerbach dei Black Keys. L’occasione è il tour di “ Sunlight In The Shadows “, sesto album in studio pubblicato nell’ottobre 2025. Un disco nato da un incontro destinato a trasformarsi in sodalizio artistico: quello con Dan Auerbach dei The Black Keys, produttore del progetto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Miles Kane arriva in Italia: il cantante britannico suonerà a Milano e Roma a febbraio 2026, con la band Basht.

Miles Kane porta il suo rock esplosivo a Roma e Milano nel 2026, con due concerti che promettono di infiammare i fan italiani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Miles Kane arriva in Italia: due date a febbraio 2026 tra Milano e Roma (con Basht. in opening); Miles Kane, il chitarrista britannico all'Orion; MILES KANE due concerti in Italia a Milano e Roma [Info e Biglietti]; Miles Kane porta il suo rock esplosivo a Roma e Milano nel 2026.

Miles Kane arriva in ItaliaIl carismatico cantante e chitarrista britannico Miles Kane arriva in Italia con due nuovi appuntamenti nel 2026: sabato 21 febbraio ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio all’Orion di ... politicamentecorretto.com

Miles Kane, il chitarrista britannico all'OrionIl carismatico cantante e chitarrista britannico Miles Kane arriva in Italia e a Roma. Domenica 22 febbraio sarà all’Orion, con opening act della band irlandese Basht. romatoday.it

Il carismatico cantante e chitarrista britannico Miles Kane ai MAGAZZINI GENERALI con il suo nuovo album: il suo è uno dei concerti di febbraio da non perdere a Milano! ;-) - facebook.com facebook

MILES KANE è in arrivo in Italia per due appuntamenti live a febbraio 2026. Concerti a Milano e Roma. Info biglietti #MilesKane x.com