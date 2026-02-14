Musica Edoardo Bennato torna in tour a Bologna

Edoardo Bennato torna in tour a Bologna per celebrare i 45 anni di “Sono solo canzonette”. Il cantante ha deciso di riproporre dal vivo le sue hit storiche, coinvolgendo i fan in una serie di concerti che si terranno in diverse città italiane. La tournée comincerà nel mese di marzo e prevede anche una data proprio nel capoluogo emiliano.

Nel 2025 si sono festeggiati i 45 anni di ‘Sono solo canzonette’, album che consacrò il successo di Edoardo Bennato portandolo, come primo italiano, a riempire gli stadi con i suoi concerti. Il cantautore napoletano torna sul palco domenica 15 febbraio al Teatro EuropAuditorium di Bologna, dove si era già esibito tre mesi fa, con una data ‘sold out’ e oltre due ore di pura energia: artista ribelle, pirata del rock, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, e primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, sarà live con la sua band storica composta da Raffaele Lopez tastiere, Giuseppe Scarpato chitarre, Gennaro Porcelli chitarre, Arduino Lopez basso e Roberto Perrone batteria.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

