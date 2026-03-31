Benemerenze civiche Premiati Guani Mei e Mirabello | Lustro per la città

Ieri mattina, durante un Consiglio comunale straordinario, sono state consegnate le benemerenze civiche 2026 nella città. Il sindaco ha premiato tre cittadini, consegnando loro i riconoscimenti ufficiali, e ha conferito anche la medaglia d’oro a un altro cittadino. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità comunali e dei premiati.

Ieri mattina, nel corso di un Consiglio comunale straordinario, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha consegnato le benemerenze civiche 2026 a Giancarlo Guani, Stefano Mei e Maria Cristina Mirabello, conferendo inoltre la medaglia d’oro ad Andrea Menichinelli. "Con questa iniziativa – ha commentato Peracchini – riconosciamo il valore di chi contribuisce, con il proprio impegno, alla crescita della comunità. Infatti Spezia custodisce una storia fatta di forza e dignità, che continua a tradursi nella capacità di guardare avanti con fiducia, e gli insigniti incarnano pienamente questi valori. Una comunità cresce attraverso le persone che, ogni giorno, scelgono di renderla migliore". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benemerenze civiche. Premiati Guani. Mei e Mirabello: "Lustro per la città" Articoli correlati Ufficiali anche le civiche benemerenze del Sant’Ilario, dopo la riunione dei capigruppoDopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera sono diventate ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario, assegnate in vista... Benemerenze civiche, via al bando. Il sindaco candida l’alpinista eroePremio di benemerenza civica "Città di Melzo", aperto il bando candidature, dovranno arrivare al Comune entro il 15 gennaio. Civiche benemerenze, l’amministrazione comunale aggiorna il regolamento per valorizzare i cittadini che si distinguono per la comunitàFALCONARA MARITTIMA - L’amministrazione comunale interviene sulla modifica del regolamento relativo alle civiche benemerenze con l’obiettivo di...