Benemerenze civiche, via al bando. Il sindaco candida l’alpinista eroe.

Premio di benemerenza civica "Città di Melzo", aperto il bando candidature, dovranno arrivare al Comune entro il 15 gennaio. Ma un nome è già scritto, scolpito: è quello di Luca "Luka" Sinigaglia, l’alpinista melzese morto sul Pik Pobeda in Kirghizistan a Ferragosto, dopo aver tentato di soccorrere una compagna di cordata bloccata ad alta quota da una frattura. "Il nome di Luca sarà proposto da me e da tutta l’amministrazione comunale - così il sindaco, Antonio Fusè -. Lo promisi in quei giorni terribili. La storia di Luca e del suo sacrificio ha commosso il Paese. La sua città gli deve questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
