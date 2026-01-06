Premio di benemerenza civica "Città di Melzo", aperto il bando candidature, dovranno arrivare al Comune entro il 15 gennaio. Ma un nome è già scritto, scolpito: è quello di Luca "Luka" Sinigaglia, l’alpinista melzese morto sul Pik Pobeda in Kirghizistan a Ferragosto, dopo aver tentato di soccorrere una compagna di cordata bloccata ad alta quota da una frattura. "Il nome di Luca sarà proposto da me e da tutta l’amministrazione comunale - così il sindaco, Antonio Fusè -. Lo promisi in quei giorni terribili. La storia di Luca e del suo sacrificio ha commosso il Paese. La sua città gli deve questo riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Benemerenze civiche, via al bando. Il sindaco candida l’alpinista eroe

