Civiche benemerenze l’amministrazione comunale aggiorna il regolamento per valorizzare i cittadini che si distinguono per la comunità

L’amministrazione comunale di Falconara Marittima ha aggiornato il regolamento delle civiche benemerenze, con l’intento di rafforzare il significato di questo riconoscimento. La modifica riguarda le modalità di attribuzione e i criteri di selezione dei cittadini che si sono distinti in vari settori della vita sociale. L’obiettivo è valorizzare chi contribuisce attivamente alla comunità locale.

FALCONARA MARITTIMA - L’amministrazione comunale interviene sulla modifica del regolamento relativo alle civiche benemerenze con l’obiettivo di restituire pieno valore a uno strumento importante per il riconoscimento dei cittadini che si distinguono nei diversi ambiti della vita sociale, culturale, sportiva, economica e del volontariato. La questione sarà affrontata nel corso del prossimo consiglio comunale, dopo che già in occasione della precedente seduta – oltre un mese fa – il punto era stato rinviato su richiesta dell’opposizione proprio per consentire un ulteriore approfondimento. Per questo motivo l’amministrazione ritiene che ulteriori richieste di rinvio risultino difficilmente comprensibili e non utili al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Civiche Benemerenze 2026, c'è tempo fino al 20 febbraio per le proposte di enti, istituzioni, associaizoni e cittadini Benemerenze civiche, via al bando. Il sindaco candida l’alpinista eroePremio di benemerenza civica "Città di Melzo", aperto il bando candidature, dovranno arrivare al Comune entro il 15 gennaio. Contenuti e approfondimenti su Civiche benemerenze. Temi più discussi: Civiche benemerenze, lo scontro è servito; Premio Riflettore Donna a Maria Rosaria Nevola: Lo dedico a mamma e alla mia maestra; DAL 4 MARZO IL MERCATO TORNA IN CENTRO CITTÀ; Rho: al via le candidature per le onorificenze civiche 2026. Civiche benemerenze, lo scontro è servitoSono trascorsi nove anni dall’ultima consegna: il nuovo regolamento mutuato da Ancona torna a dividere. Ci sarà il Falchetto d’oro ... msn.com Ancona premia i cittadini meritevoli con le Civiche benemerenzeSi chiude in serata la quattro giorni della Fiera di San Ciriaco, patrono di Ancona, con la consegna in piazza della Repubblica, delle oltre 150 Civiche benemerenze consegnate a quanti si sono ... ansa.it Prima Treviglio. . Sabato, al Tnt, si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche che celebra ogni anno la ricorrenza della Madonna delle Lacrime. #benemerenze #treviglio #miracolo #primatreviglio - facebook.com facebook Civiche benemerenze, c'è tempo fino a venerdì per proporre le candidature per i "Ciriachini", info e modalità di invio qui shorturl.at/BLs65 x.com