Ufficiali anche le civiche benemerenze del Sant’Ilario dopo la riunione dei capigruppo

Da parmatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera, sono state rese ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario. Queste riconoscenze vengono attribuite in occasione delle prossime celebrazioni dedicate al patrono della città, confermando l’importanza di questi riconoscimenti nel contesto civico e culturale locale.

Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera sono diventate ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario, assegnate in vista delle celebrazioni per il patrono della città. Vengono così confermate le anticipazioni dei giorni scorsi: le medaglie d’oro, massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Svelate le benemerenze civiche a Pavia: intesa su dodici nomi, c’è anche la scrittrice italo-palestinese

Leggi anche: Bollate, le benemerenze civiche San Martino 2025: il premio al direttore del Notiziario

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Consegna delle benemerenze civiche. Festa nel giorno di Sant’Apollonia - La città di Cantù celebra il conferimento delle benemerenze civiche nel giorno di Sant’Apollonia. ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.