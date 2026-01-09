Ufficiali anche le civiche benemerenze del Sant’Ilario dopo la riunione dei capigruppo
Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera, sono state rese ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario. Queste riconoscenze vengono attribuite in occasione delle prossime celebrazioni dedicate al patrono della città, confermando l’importanza di questi riconoscimenti nel contesto civico e culturale locale.
Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera sono diventate ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario, assegnate in vista delle celebrazioni per il patrono della città. Vengono così confermate le anticipazioni dei giorni scorsi: le medaglie d’oro, massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Svelate le benemerenze civiche a Pavia: intesa su dodici nomi, c’è anche la scrittrice italo-palestinese
Leggi anche: Bollate, le benemerenze civiche San Martino 2025: il premio al direttore del Notiziario
Consegna delle benemerenze civiche. Festa nel giorno di Sant’Apollonia - La città di Cantù celebra il conferimento delle benemerenze civiche nel giorno di Sant’Apollonia. ilgiorno.it
MINI-SERIE SUL COMITES Post 3 – I compiti ufficiali del COMITES (spiegati in modo semplice) COMITES Monaco di Baviera: cosa dice la legge, in pratica Dopo aver chiarito cos’è e cosa NON è il COMITES, vediamo ora quali sono i suoi compiti ufficiali - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.