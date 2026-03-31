Beffa al 95’ | rigore e traversa l’Arezzo cade nel finale
Nel finale di partita al “Città di Arezzo”, l’Arezzo subisce una sconfitta dopo aver avuto un rigore e colpito una traversa negli ultimi minuti di recupero. La gara si conclude con il risultato negativo per la squadra di casa, dopo un prolungamento di cinque minuti deciso dall’arbitro. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso i presenti.
Finale horror al “Città di Arezzo” per la squadra di casa. Manca solo una manciata di secondi al termine dei 5’ di recupero decretati dal sig. Poli di Verona. Dalla sinistra dell’attacco ascolano parte l’ultimo cross disperato degli ospiti: è l’ultima occasione per i bianconeri. In area si crea una mischia furibonda e la palla termina fuori. Con Venturi pronto a riprendere il gioco in attesa del triplice fischio, però, Tomei richiama l’arbitro per una revisione su un presunto fallo. Il direttore di gara va al VAR, rivede più volte l’azione e cambia la decisione iniziale: calcio di rigore. Dal dischetto va Corazza: colpisce la traversa, ma il pallone rimbalza oltre la linea ed entra in porta. 🔗 Leggi su Lortica.it
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