Beffa al 95’ | rigore e traversa l’Arezzo cade nel finale

Nel finale di partita al “Città di Arezzo”, l’Arezzo subisce una sconfitta dopo aver avuto un rigore e colpito una traversa negli ultimi minuti di recupero. La gara si conclude con il risultato negativo per la squadra di casa, dopo un prolungamento di cinque minuti deciso dall’arbitro. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso i presenti.