Conte passa in 10 beffa Genoa Pazzo Napoli Hojlund al 95’ vittoria di rigore

Il Napoli vince in trasferta contro il Genoa con un risultato di 3-2, grazie a un gol di Hojlund al 95’ su rigore. La partita è stata ricca di emozioni, con il Genoa che si era portato avanti due volte, ma gli azzurri sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi minuti. Conte, sulla panchina del Genoa, ha cercato di trovare le giuste mosse, mentre il Napoli si conferma squadra capace di reagire fino all’ultimo secondo.

genoa 2 napoli 3 GENOA (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6.5, Ostigard 6, Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Frendrup 6.5, Malinovskyi 7 (29'st Masini 6), Ellertsson 6, Martin 6 (29'st Messias 5.5); Vitinha 5.5 (44'st Cornet 5), Colombo 6.5 (19'st Ekuban 5.5). Allenatore: De Rossi 6. NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5.5; Rrahmani 6.5, Buongiorno 4.5 (14'st Beukema 6), Juan Jesus 5; Gutierrez 5, Lobotka 6.5, McTominay 7 (1'st Giovane 5, 32'st Olivera 6), Spinazzola 6; Vergara 5.5, Elmas 5.5; Hojlund 7. Allenatore: Conte 6. Arbitro: Massa di Imperia 5. Reti: 3'pt (rig) Malinovskyi, 20'pt e 50'st (rig) Hojlund, 21'pt McTominay, 12'st Colombo. Genoa-Napoli 2-3, al 95° decide il rigore di Hojlund Il Napoli vince 3-2 a Genova contro il Genoa in una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Prima pasticcia, poi fa festa con il rigore di Hojlund al 95': il Napoli in 10 batte il Genoa e non molla la lotta scudetto Il Napoli batte il Genoa 2-1, nonostante giochi in dieci uomini.

