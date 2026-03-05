Forlì che beffa | occasione persa a Pineto Rimonta due gol spreca il terzo e cade al 95’
A Pineto, il Forlì perde 3-2 dopo aver raddrizzato la partita con una rimonta di due gol, ma spreca il terzo e viene sconfitto al 95’. La formazione di casa schiera Tonti tra i pali, con Giannini, Frare e Postiglione in difesa. A centrocampo giocano Ienco, Germinario, Lombardi e Baggi, mentre in attacco ci sono Schirone, D’Andra e Biggi. La partita si conclude con il Forlì che subisce la sconfitta nei minuti finali.
PINETO 3 FORLì 2 PINETO (3-4-2-1): Tonti; Giannini, Frare, Postiglione; Ienco, Germinario (30’ st Kraja), Lombardi (40’ st Nebuloso), Baggi (16’ st Borsoi); Schirone, D’Andra (16’ st Pellegrino); Biggi (16’ st Vigliotti). A disp.: Marone, Verna, Di Lazzaro, Viero, Marrancone, El Haddad. All.: Tisci. FORLÌ: Martelli; Manetti (1’ st Mandrelli), Palomba, Elia, Cavallini; Franzolini, Menarini, Farinelli; Selvini (21’ st Zagre), Trombetta, Coveri (8’ st De Risio). A disp.: Calvani, Veliaj, Giovannini, Ripani, Rossi, Onofri, Greco, L. Saporetti, Ilari, Scaccabarozzi. All.: Miramari. Arbitro: Cerea di Bergamo. Reti: 30’ pt Baggi, 14’ st Schirone, 22’ st Franzolini, 23’ st Trombetta rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
