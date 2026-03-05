Forlì che beffa | occasione persa a Pineto Rimonta due gol spreca il terzo e cade al 95’

A Pineto, il Forlì perde 3-2 dopo aver raddrizzato la partita con una rimonta di due gol, ma spreca il terzo e viene sconfitto al 95’. La formazione di casa schiera Tonti tra i pali, con Giannini, Frare e Postiglione in difesa. A centrocampo giocano Ienco, Germinario, Lombardi e Baggi, mentre in attacco ci sono Schirone, D’Andra e Biggi. La partita si conclude con il Forlì che subisce la sconfitta nei minuti finali.