Un rigore al 101' riapre il girone B | l' Ascoli beffa l' Arezzo e va a -2 Vince la Casertana

Nel recupero del girone B di Serie C, un rigore al 101' minuto ha permesso all'Ascoli di superare l'Arezzo, portandosi a due punti di distanza dalla capolista. La Casertana ha invece vinto in trasferta, consolidando la propria posizione in classifica. La sfida tra le due formazioni ha visto un risultato decisivo negli ultimi istanti di gioco, modificando gli equilibri del raggruppamento.