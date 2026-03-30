Un rigore al 101' riapre il girone B | l' Ascoli beffa l' Arezzo e va a -2 Vince la Casertana
Nel recupero del girone B di Serie C, un rigore al 101' minuto ha permesso all'Ascoli di superare l'Arezzo, portandosi a due punti di distanza dalla capolista. La Casertana ha invece vinto in trasferta, consolidando la propria posizione in classifica. La sfida tra le due formazioni ha visto un risultato decisivo negli ultimi istanti di gioco, modificando gli equilibri del raggruppamento.
Un rigore al 101' riapre il girone B di Serie C: sul dischetto va Corazza e batte Venturi firmando così il colpo dell’Ascoli (2-1) nell’attesissimo scontro diretto di Arezzo. La sfida al vertice, decisa in pieno recupero (lunga revisione all’Fvs, per una trattenuta inizialmente non sanzionata), aggiorna così la classifica quando mancano quattro giornate: 70 punti per la capolista, 68 per l’Ascoli che adesso ci crede (ma è sotto, complessivamente, nei due scontri diretti avendo perso 2-0 all’andata). E’ finita così con la festa della squadra di Tomei sotto i 600 tifosi arrivati dalle Marche, in uno stadio stracolmo di quasi 8mila spettatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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