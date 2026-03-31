Bce blocca Palermo | il Monte dei Paschi in crisi di nomina
La Banca Centrale Europea ha ufficialmente sollevato dubbi sulla candidatura proposta per la posizione di amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena. La decisione si basa su valutazioni riguardanti l’esperienza del candidato nel settore bancario. La questione ha portato a uno stop nel processo di nomina, impedendo di fatto l’avvio della procedura.
La Banca Centrale Europea esprime riserve formali riguardo all’esperienza nel settore bancario del candidato proposto per la carica di amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena. Il consiglio di amministrazione della banca senese ha individuato in Fabrizio Palermo, attuale vertice di Acea, il successore di Luigi Lovaglio, ma la vigilanza europea contesta l’idoneità professionale del manager scelto dal nuovo azionista Caltagirone. La questione si pone al centro dell’iter di approvazione che dovrà avvenire entro il mese prossimo, con il rischio concreto che Francoforte imponga condizioni stringenti prima di rilasciare il via libera al nuovo organo direttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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