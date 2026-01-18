monte dei paschi cda chiamato a sciogliere il nodo mediobanca

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si riunisce a Roma per definire il nuovo piano industriale, che dovrà essere presentato alla Bce entro marzo. Due giorni di confronto tra i membri, con l’obiettivo di delineare le strategie future della banca. La riunione rappresenta un passaggio importante per l’istituto, chiamato a trovare soluzioni efficaci per rafforzare la propria posizione nel mercato finanziario.

È entrato nel vivo a Roma il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi, chiamato in una due giorni a confrontarsi sull’impostazione del nuovo piano industriale che dovrà essere presentato alla Bce entro marzo. Attorno al tavolo siedono una quarantina di persone, tra consiglieri, prime linee del management e advisor. Oltre all’amministratore delegato Luigi Lovaglio (in foto) e al presidente Nicola Maione, partecipano il cfo Andrea Maffezzoni, il vicedirettore generale Maurizio Bai e i consulenti tra cui Deloitte. I lavori proseguiranno oggi, ma da Siena filtra che non sono previste comunicazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

