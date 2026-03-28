Le autorità di vigilanza bancaria hanno confermato la legittimità della ricandidatura di un dirigente alla guida di una banca senese, ridimensionando le accuse mosse contro di lui. La decisione è stata comunicata dopo aver valutato le contestazioni presentate contro la candidatura. La questione riguarda la nomina di un amministratore delegato in carica presso l’istituto di credito.

La vigilanza bancaria e dei mercati ridimensiona gli esposti di Mps contro la ricandidatura di Luigi Lovaglio alla guida della banca senese. Al punto da chiedere all’istituto di fare immediatamente chiarezza sul mercato, per evitare la diffusione di informazioni non corrette proprio nel delicato momento in cui i consulenti dei fondi d’investimento in materia di voto stanno stilando le loro raccomandazioni in vista dell’assemblea del Monte del 15 aprile. Quella che dovrà rinnovare il board scegliendo tra i candidati del cda uscente e quelli dell’azionista Plt, che a sorpresa ha rimesso in pista Lovaglio, dopo che il banchiere entrato in collisione con il socio Caltagirone era stato escluso dalla partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Consob e Bce sdoganano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi di Siena: “Legittima”

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