Secondo quanto riportato da Reuters, il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena non ha incontrato il favore della Banca centrale europea riguardo alla candidatura per il ruolo di amministratore delegato. La BCE avrebbe espresso delle riserve sulla proposta, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La questione riguarda la nomina del nuovo dirigente dell’istituto bancario, attualmente in fase di definizione.

Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena non ha convinto la Banca centrale europea che, secondo quanto riferisce l’agenzia Reuters citando una fonte direttamente informata sulla questione, “nutre preoccupazioni riguardo all’esperienza nel settore bancario del candidato proposto per la carica di amministratore delegato ” della banca senese fresca di privatizzazione dopo il salvataggio pubblico. A inizio marzo il cda uscente di Mps ha deciso di non ricandidare Luigi Lovaglio per la guida dell’istituto e ha puntato sull’attuale amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo che, come sottolineato all’epoca dal Fatto Quotidiano, non ha però le caratteristiche curricolari richieste dalla vigilanza bancaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Reuters: “La Bce ha delle riserve sul candidato amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena”

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