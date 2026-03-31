A partire dalla nuova stagione sulla Navigazione Laghi del Lago Maggiore, sono state annunciate nuove corse per far fronte alla maggiore affluenza di visitatori. Contestualmente, sono stati stabiliti aumenti tariffari che riguarderanno esclusivamente i turisti, mentre i pendolari che usufruiscono dei servizi di trasporto rimarranno esclusi da questi rincari. La decisione è stata comunicata in una nota ufficiale.

Laveno Mombello (Varese), 31 marzo 2026 – Parte la nuova stagione della Navigazione Laghi sul Lago Maggiore e porta con sé una doppia novità: più corse per rispondere alla crescente affluenza e un adeguamento delle tariffe che, però, colpirà solo i turisti. Per i pendolari e gli abbonati, infatti, non sono previsti rincari. Dal 28 marzo è entrato in vigore l’ orario primaverile, con un potenziamento dei collegamenti lungo tutto il Verbano. Più tratte giornaliere e una maggiore frequenza nei momenti di punta, soprattutto nelle località più frequentate, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e sostenere la mobilità sia dei residenti sia dei visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Battelli sul Lago Maggiore, scattano i rincari. Ma i pendolari sono salvi: tariffe in aumento solo per i turisti

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