Controlli sul Lago di Como | identificati 60 passeggeri verifiche su barche private e battelli di linea

La Polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli sul Lago di Como, identificando 60 passeggeri e effettuando verifiche su barche private e battelli di linea. Le operazioni sono state svolte in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e verificare il rispetto delle norme di navigazione. Le verifiche hanno coinvolto diversi natanti presenti sulle acque del lago.

Con l'arrivo della bella stagione intensificata l'attività della Polizia di Stato nelle acque del primo bacino del Lario L'attività è stata condotta dalla Sezione Acque Interne in forza all'U.P.G.S.P. della Questura lariana, con un rafforzamento dei servizi nel primo bacino del lago. L'attenzione degli agenti si è concentrata in particolare negli specchi d'acqua antistanti Villa Olmo, Villa Geno, i giardini del Tempio Voltiano e Villa d'Este, oltre che nell'area di attracco del molo di Sant'Agostino, zona caratterizzata da una maggiore concentrazione di imbarcazioni. Nel corso dei controlli, oltre alle verifiche sulle barche private, i poliziotti hanno ispezionato anche due battelli di linea impiegati quotidianamente nel trasporto dei pendolari.