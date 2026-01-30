Fiaccola Olimpica sul Lago di Como i battelli storici diventano tedofori sull’acqua

La fiaccola olimpica attraverserà il Lago di Como, a bordo di battelli storici che diventeranno “tedofori” sull’acqua. La Navigazione Laghi si prepara a un evento che unisce storia e sostenibilità, offrendo uno spettacolo simbolico e affascinante. I battelli d’epoca sfileranno sul lago, portando davanti agli occhi di tutti un’immagine che unisce passato e futuro.

Domenica 1 febbraio in centro lago sulla motonave Milano e martedì 3 febbraio tra Cernobbio e Como sul piroscafo Concordia, con spettacolo pirotecnico La Navigazione Laghi si prepara a vivere un passaggio simbolico e spettacolare sul lago di Como, mettendo insieme il fascino dei mezzi d’epoca e una visione più moderna, sostenibile e digitale del servizio pubblico. Il transito della Fiaccola Olimpica sul Lario diventa così l’occasione per valorizzare la flotta storica e, allo stesso tempo, per ribadire la direzione di marcia dell’ente governativo tra investimenti, innovazione e rilancio. La Fiaccola Olimpica transiterà sul lago di Como e i mezzi storici di Navigazione Laghi saranno tedofori d’eccezione.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Fiaccola Olimpica

La fiaccola olimpica ha attraversato Brescello durante la tappa 43, che ha collegato Verona a Mantova.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fiaccola Olimpica

Argomenti discussi: La Fiamma Olimpica sul lago di Misurina con i paracadutisti e gli alpini dell'Esercito Italiano; La fiamma olimpica attraversa la val di Fiemme; Da Cles a Livigno: l'anteprima della 54ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica.

Fiaccola Olimpica sul Lago di Como, i battelli storici diventano tedofori sull’acquaDomenica 1 febbraio in centro lago sulla motonave Milano e martedì 3 febbraio tra Cernobbio e Como sul piroscafo Concordia, con spettacolo pirotecnico ... quicomo.it

La fiamma olimpica a Como, la motonave Milano e il piroscafo Concordia tedofori d’eccezioneTra pochi giorni, il 3 febbraio, la fiaccola olimpica passerà da Como e i mezzi della Navigazione Laghi saranno tedofori ... espansionetv.it

La fiaccola olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà anche la Valtellina, toccando diversi comuni della provincia di Sondrio. Un passaggio simbolico, atteso e carico di significato, che porterà la fiamma olimpica tra paesi, strade e pia - facebook.com facebook

Arriva a Gorizia e Nova Gorica la fiaccola olimpica di Milano-Cortina. Un passaggio simbolo di pace sull'ex-confine. x.com