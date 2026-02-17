Lago Maggiore – L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore | 13

L’Isola Bella ha registrato un aumento record di visitatori nel 2025, grazie alla riapertura delle attrazioni dopo le restrizioni. La ripresa del turismo ha portato a un incremento del 20% negli ingressi rispetto all’anno precedente, attirando anche molte famiglie italiane e straniere. La gestione della Kaleon Spa, che si occupa della manutenzione e delle attività sull’isola, ha visto i ricavi crescere del 15% in un anno.

Isola Bella vola: record di visitatori e bilanci in crescita per Kaleon Spa. L'Isola Bella, gioiello del Lago Maggiore, ha chiuso il 2025 con un boom di visitatori e ricavi da record, trainando la crescita della Kaleon Spa, società del gruppo Borromeo. I dati consolidati dell'esercizio mostrano un fatturato di 23,2 milioni di euro, in aumento del 6,8% rispetto all'anno precedente, con l'Isola Bella che da sola genera il 58% del fatturato totale. Un anno di crescita per il gruppo Borromeo. Kaleon Spa ha registrato un incremento di fatturato di circa 1,5 milioni di euro, portando i ricavi complessivi a 23,2 milioni di euro.