Battaglia in Europa con Coldiretti Il Comune difende il ’made in Italy’

Il Comune ha annunciato il suo supporto a Coldiretti nella richiesta di modificare le norme europee che regolano l’indicazione dell’origine dei prodotti agroalimentari. La decisione arriva in seguito a una proposta di revisione delle attuali regolamentazioni, con l’obiettivo di tutelare il settore agricolo italiano e garantire trasparenza ai consumatori. La questione riguarda specificamente la definizione e l’applicazione delle norme sull’origine dei prodotti.

Il Comune si schiera al fianco di Coldiretti per la revisione delle norme europee sull’origine dei prodotti agroalimentari. Il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi, nei giorni scorsi, ha scritto ai parlamentari europei, Ministro dell’Agricoltura, Regione e Anci per chiedere l’avvio della procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale. Norme che oggi prevedono che l’origine di un prodotto venga attribuita al Paese in cui esso ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata. Un criterio che risponde a esigenze di natura doganale e fiscale ma che risulta spesso poco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Battaglia in Europa con Coldiretti. Il Comune difende il ’made in Italy’ Articoli correlati Tutela del made in Italy all’estero. Il Comune al fianco di ColdirettiIl consiglio comunale di Copparo ha deciso di supportare l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione della disciplina sull’origine doganale dei... Spoltore "sposa" la battaglia della Coldiretti per la tutela dei prodotti Made in Italy: basta concorrenza slealeUn sì con cui si impegna il sindaco Chiara Trulli a concretizzare il sostegno alla battaglia della Coldiretti da cui è nata la mozione approvata in... Leggi anche: Coldiretti si mobilita a Bologna per il Made in Italy