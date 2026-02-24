Spoltore sposa la battaglia della Coldiretti per la tutela dei prodotti Made in Italy | basta concorrenza sleale

Il consiglio comunale di Spoltore ha approvato una delibera per contrastare la concorrenza sleale ai prodotti italiani, seguendo le richieste di Coldiretti. La decisione nasce dalla preoccupazione per le importazioni di merci straniere che danneggiano le aziende locali. Ora, Spoltore si impegna a modificare le norme sull’origine dei prodotti, in particolare l’articolo 60 del regolamento europeo 2013. La discussione si è concentrata sulla difesa delle produzioni agricole italiane.

Un sì con cui si impegna il sindaco Chiara Trulli a concretizzare il sostegno alla battaglia della Coldiretti da cui è nata la mozione approvata in aula. E da parte del sindaco il sostegno è totale perché è anche sua la volontà, spiega, “di sposare una battaglia giusta per salvaguardare le produzioni autoctone, locali e nazionali dalla competizione molto forte che c'è sui mercati internazionali”. Trulli che stigmatizza come “concorrenza sleale” la pratica che consente di utilizzare il marchio Made in Italy “quando le materie prime vengono dall'estero e si lavorano in Italia”, sottolinea. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

