Coldiretti si mobilita a Bologna per il Made in Italy

A Bologna, questa mattina, Coldiretti ha organizzato una grande mobilitazione per difendere il vero Made in Italy alimentare, con migliaia di agricoltori che si sono radunati nel centro storico per denunciare le frodi legate al codice doganale e chiedere misure più forti contro gli effetti dei cambiamenti climatici che minacciano le eccellenze della Food Valley.

Presente il ministro Lollobrigida. Oltre 500 da Piacenza. L'associazione: «Stop agli inganni del codice doganale e più tutele contro gli effetti dei cambiamenti climatici che minacciano la Food Valley» Sono migliaia gli agricoltori che si ritroveranno a Bologna per difendere il Made in Italy a tavola, fermare gli inganni del codice doganale e chiedere maggiori tutele rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici che mettono a rischio le eccellenze della Food Valley. Tra loro, oltre 500 soci piacentini guidati dal direttore Roberto Gallizioli raggiungeranno il capoluogo regionale. L'appuntamento è per lunedì 16 febbraio, dalle ore 9.