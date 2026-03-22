Tutela del made in Italy all’estero Il Comune al fianco di Coldiretti
Il consiglio comunale di Copparo ha approvato una delibera per sostenere l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione delle regole sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. La decisione riguarda l’impegno del Comune a favorire la tutela del made in Italy all’estero, in linea con le richieste dell’associazione. La delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.
Il consiglio comunale di Copparo ha deciso di supportare l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione della disciplina sull’ origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Nell’ultima seduta, tenutasi mercoledì 18 marzo, l’assise ha infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche e caldeggiato dall’associazione di categoria, che pone al centro la difesa dell’origine dei prodotti a tutela dei consumatori, del vero made in Italy e degli agricoltori, affinché non subiscano concorrenza sleale. La richiesta di Coldiretti prende le mosse da una criticità rilevata nella normativa europea: secondo il regolamento (Ue) 952 2013, l’origine di un prodotto viene attribuita al Paese in cui avviene l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata del prodotto stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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