Il consiglio comunale di Copparo ha approvato una delibera per sostenere l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione delle regole sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. La decisione riguarda l’impegno del Comune a favorire la tutela del made in Italy all’estero, in linea con le richieste dell’associazione. La delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

Il consiglio comunale di Copparo ha deciso di supportare l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione della disciplina sull’ origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Nell’ultima seduta, tenutasi mercoledì 18 marzo, l’assise ha infatti approvato all’unanimità un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche e caldeggiato dall’associazione di categoria, che pone al centro la difesa dell’origine dei prodotti a tutela dei consumatori, del vero made in Italy e degli agricoltori, affinché non subiscano concorrenza sleale. La richiesta di Coldiretti prende le mosse da una criticità rilevata nella normativa europea: secondo il regolamento (Ue) 952 2013, l’origine di un prodotto viene attribuita al Paese in cui avviene l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata del prodotto stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutela del made in Italy all’estero. Il Comune al fianco di Coldiretti

Articoli correlati

Tutela del Made in Italy: il PSI del Golfo di Policastro sostiene la mobilitazione di ColdirettiIl Partito Socialista Italiano – Coordinamento del Golfo di Policastro esprime pieno e convinto sostegno all’iniziativa promossa da Coldiretti...

Spoltore "sposa" la battaglia della Coldiretti per la tutela dei prodotti Made in Italy: basta concorrenza slealeUn sì con cui si impegna il sindaco Chiara Trulli a concretizzare il sostegno alla battaglia della Coldiretti da cui è nata la mozione approvata in...

Una selezione di notizie su Tutela del made in Italy all'estero Il...

Temi più discussi: Agromafie, Coldiretti in Commissione Ecomafie: rafforzare la tutela del made in Italy; Made in Italy: tra tutela legale e competitività globale; Tutela del made in Italy all’estero. Il Comune al fianco di Coldiretti; Giornata Nazionale Made in Italy 2026. AIC e AICO partecipano con il progetto Radici, visioni e tutela.

Coldiretti, rafforzare tutela del made in Italy agroalimentare contro le frodiRafforzare gli strumenti contro le frodi alimentari, difendere il patrimonio agroalimentare italiano e superare le distorsioni del sistema doganale sull'origine dei prodotti. (ANSA) ... ansa.it

«Impresa sana e concorrenza leale», Guardia di Finanza e Confartigianato per la tutela del Made in MarcheEntra nel vivo il protocollo d’Intesa sottoscritto da Gdf e Confartigianato per la tutela dell’economia. Ad Ancona l'evento Impresa Sana ... centropagina.it

UN MONDO PER AMICO: UN SUCCESSO PER LA TUTELA DEL PIANETA L'evento "Un mondo per amico" organizzato dall'associazione Amico Mondo, in collaborazione con numerose web radio italiane, ha avuto un enorme successo anche quest'anno, coi - facebook.com facebook