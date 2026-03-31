Bando affitti per le famiglie | Stanziamento raddoppiato col contributo della Regione

Un nuovo bando per gli affitti destinato alle famiglie di Sarzana prevede uno stanziamento raddoppiato grazie a un contributo regionale. La misura mira a offrire supporto a chi ha difficoltà a pagare l’affitto, in un momento di aumento generale dei costi. La procedura è aperta e i fondi sono destinati a chi rispetta i requisiti stabiliti dall’amministrazione comunale.

Sostenere le famiglie famiglie sarzanesi che si trovano ad affrontare difficoltà e incertezze legate al costo della vita. Questa la scelta dell’amministrazione Ponzanelli che ieri mattina ha deciso di pubblicare un nuovo bando affitti, raddoppiando con fondi comunali le risorse già messe a disposizione da Regione Liguria. Ammonta infatti a 51 mila euro lo stanziamento economico complessivo che vuole offrire uno strumento reale di sostegno al reddito e contribuire alle spese di locazione delle famiglie. Come si apprende visionando il bando, pubblicato con determinazione sottoscritta dal dirigente dell’Area 1 Federico Pierucci, c’è tempo sino alle ore 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bando affitti per le famiglie: "Stanziamento raddoppiato col contributo della Regione" Articoli correlati Bando affitti 2026, fino a 3000 euro di contributo e un mese di tempo per le domandeSolo un mese di tempo – fino al prossimo 27 marzo – per presentare domanda per il contributo affitti 2026. Contributo per gli affitti, corsa al bando: file ai servizi socialiIn fila ai servizi sociali per consegnare al fotofinish la domanda per il contributo per gli affitti, il bando, pubblicato lo scorso 23 febbraio. Bando affitti: oltre 26mila euro di incentivi alle famiglieSono state 85 le domande presentate a seguito del bando per l’integrazione del canone di locazione, promosso dal Comune di Bibbiena per il 2026.