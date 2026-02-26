È stato annunciato il bando per i contributi sugli affitti 2026, con un importo massimo di 3000 euro. Le domande devono essere presentate entro un mese, cioè entro il 27 marzo. Chi è interessato ha quindi un arco di tempo breve per completare tutte le procedure necessarie. La scadenza si avvicina rapidamente, rendendo importante agire senza perdere tempo.

Solo un mese di tempo – fino al prossimo 27 marzo – per presentare domanda per il contributo affitti 2026. Il bando, pubblicato ieri sul sito del Comune di Trieste, offre fino a 2330 euro di contributi ai nuclei familiari con un Isee sotto i 20mila, mentre a quelli con Isee sotto i 16mila possono spettare fino a 3110 euro. È diretto a cittadini comunitari e stranieri con un permesso di soggiorno (anche a breve termine) in difficoltà economica, che siano stati residenti a Trieste nel 2025 e in Friuli Venezia Giulia l'anno prima. Il calcolo di quanto può essere elargito per richiedente si basa su una formula basata su quanto si è pagato d'affitto nel 2025: da questo, quindi, vanno escluse le utenze e le spese condominiali. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Bando affitti 2026, fino a 3000 euro di contributo e un mese di tempo per le domande
È stato pubblicato ieri, 25 febbraio, sul sito del Comune ed è relativo ai pagamenti dello scorso anno, escluse utenze e spese condominiali. Aumenti per casi specifici di difficoltà, come nuclei con u ...

Contributi agli affitti, online i bandi per Trieste e Udine
Il nuovo bando relativo al Fondo affitti 2026 del Comune di Udine, garantito dagli investimenti regionali, aprirà il 4 marzo.

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI – BANDO 2026 (Affitti 2025) È stato pubblicato il Bando 2026 per i contributi affitti 2025. Scadenza presentazione domande: 27 marzo 2026 Le domande possono essere presentate con le seguenti mo -