Bando affitti | oltre 26mila euro di incentivi alle famiglie

Il Comune di Bibbiena ha aperto un bando per l’integrazione del canone di locazione, ricevendo 85 domande. A disposizione ci sono oltre 26mila euro di incentivi destinati alle famiglie che hanno presentato richiesta per il 2026. La procedura è rivolta a chi necessita di supporto per il pagamento degli affitti e mira a favorire l’accesso alle risorse.

Sono state 85 le domande presentate a seguito del bando per l'integrazione del canone di locazione, promosso dal Comune di Bibbiena per il 2026. Di queste ne sono state ammesse 52 ed escluse 33. L'importo minimo erogato è stato di 250 euro, mentre quello minimo è stato di 930 euro.