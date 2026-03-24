Contributo per gli affitti corsa al bando | file ai servizi sociali
In fila ai servizi sociali per consegnare al fotofinish la domanda per il contributo per gli affitti, il bando, pubblicato lo scorso 23 febbraio. Un bando che il Comune ha rinnovato a causa del problema legato alle politiche abitative. In città case introvabili, affitti stellari e prezzi al metro quadri come a Miami, la spiaggia di velluto è ferma nella bolla del mercato immobiliare. La richiesta di case vacanze è aumentata e solo nell’ultimo anno, sono raddoppiate le abitazioni in possesso di Cin (codice identificativo nazionale), anche a seguito dell’inasprimento dei controlli contro gli affitti nero. Pochi quelli che scelgono di mettere l’abitazione in locazione per lungo termine e le case che si trovano hanno prezzi che superano quelli della rata di un mutuo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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