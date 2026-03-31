Attualità di un movimento antifascista

Durante una manifestazione, una persona è stata vittima di molestie da parte delle forze di polizia. L'episodio ha attirato l'attenzione sui comportamenti delle forze dell'ordine durante eventi pubblici e sulle modalità di gestione delle proteste. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sui rapporti tra cittadini e forze dell'ordine e sulla tutela dei diritti durante le manifestazioni pubbliche.

Commenti Le molestie poliziesche subite da Ilaria Salis nel giorno della manifestazione sono l’indizio di un preciso orientamento delle destre al potere su entrambe le sponde dell’Atlantico Commenti Le molestie poliziesche subite da Ilaria Salis nel giorno della manifestazione sono l’indizio di un preciso orientamento delle destre al potere su entrambe le sponde dell’Atlantico Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Attualità di un movimento «antifascista» Articoli correlati L’attualità della figura di GobettiA Piero Gobetti, il giovane intellettuale, editore e giornalista antifascista che proprio cent’anni fa, nella notte fra il 15 e il 16 febbraio,... Anteprima assoluta: "Fabbrico. Storia di un paese antifascista"Stasera alle 21 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico è in programma una anteprima assoluta di uno spettacolo che parla della storia del paese reggiano. L’attualità di ’Otello’. Pasotti rilegge il classicoCon un cast d’eccezione, giovedì 5 marzo alle 21, nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi, va in scena Otello di William Shakespeare,... Negli Stati Uniti di Trump Antifa è una associazione terroristica