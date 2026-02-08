L’attualità della figura di Gobetti

Domani alle 17, nell’aula Goldoniana del collegio Ghislieri, si terrà un incontro dedicato a Piero Gobetti, il giovane antifascista ucciso dai fascisti cento anni fa. Un’occasione per ricordare la sua figura e il suo impegno, a un secolo di distanza.

A Piero Gobetti, il giovane intellettuale, editore e giornalista antifascista che proprio cent’anni fa, nella notte fra il 15 e il 16 febbraio, moriva per le conseguenze di un’aggressione squadrista, è dedicato un incontro che si terrà alle 17 di domani nell’aula Goldoniana del collegio Ghislieri. Organizzato dal collegio, dall’Istituto pavese pe la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, dalla Fondazione Maria Corti dell’Università di Pavia, dal Centro studi Guido Rossi e dal Centro studi Piero Gobetti, l’incontro è stato ideato dal professor Ernesto Bettinelli che, per l’occasione, introdurrà e modererà il dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A vent'anni dalla scomparsa di Nino Sospiri, figura di rilievo della destra italiana e abruzzese, si svolge a Pescara l'evento "Visioni vive".

