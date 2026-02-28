L’attualità di ’Otello’ Pasotti rilegge il classico

Giovedì 5 marzo alle 21, nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi, va in scena

Con un cast d’eccezione, giovedì 5 marzo alle 21, nella Sala Maggiore del Teatro Politeama di Poggibonsi, va in scena Otello di William Shakespeare, in un nuovo allestimento firmato dal Teatro Stabile d’Abruzzo insieme a Marche Teatro e Stefano Francioni Produzioni. Sul palcoscenico troviamo, Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti, Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalia Aly. La regia è dello stesso Giorgio Pasotti, che cura uno spettacolo essenziale e intenso, con la drammaturgia di Dacia Maraini, capace di restituire al testo shakespeariano tutta la sua forza tragica e la sua bruciante contemporaneità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Giorgio Pasotti torna ad Agrigento: dirige e interpreta l'antagonista nella sua "visione" di Otello

Giorgio Pasotti a teatro con l'Otello: «Oggi la donna è come una specie di pungiball su cui l’uomo può accanirsi con compiacimento. Siamo all’era della pietra»L'opera di Shakespeare, nonostante abbia 5 secoli, è ancora paurosamente attuale. Giorgio Pasotti ha deciso per questo di curarne la regia, ritagliarsi il ruolo di Iago e affidare al giovane Giacomo G ... corrieredibologna.corriere.it

