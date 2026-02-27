Stasera alle 21 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico va in scena un nuovo spettacolo che ripercorre la storia locale, offrendo uno sguardo diretto sugli eventi e le figure che hanno segnato il territorio. L’appuntamento rappresenta un’occasione per conoscere meglio le radici del paese attraverso una narrazione teatrale coinvolgente. La serata sarà aperta a tutti gli interessati a scoprire il passato di Fabbrico.

Stasera alle 21 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico è in programma una anteprima assoluta di uno spettacolo che parla della storia del paese reggiano. Si intitola "Fabbrico. Storia di un paese antifascista" con Massimiliano Loizzi (foto), che porta in scena un racconto autobiografico dai toni meta-teatrali. Autore e narratore in piena crisi esistenziale, travolto dal pieno di una crisi economica, sociale, culturale, politica e personale, circondato da immagini devastanti di orrore quotidiano e aggredito da un sentimento di impotenza, ritrova pienamente nella storia di questo piccolo paesino un senso di comunità per troppo tempo perduto, il desiderio mai sopito di un altro mondo possibile: decide allora di raccontarne la storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anteprima assoluta: "Fabbrico. Storia di un paese antifascista"

