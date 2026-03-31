Attraverso le Fiandre 2026 | la startlist e chi parteciperà Si sfidano Pedersen e van Aert
Mancano pochi giorni alla Ronde delle Fiandre, una delle classiche più prestigiose del ciclismo, in programma domenica di Pasqua. La startlist ufficiale è stata annunciata e tra i partecipanti figurano i nomi di Pedersen e van Aert, due tra i principali favoriti per la vittoria. La competizione si svolgerà nel territorio delle Fiandre, coinvolgendo numerose squadre e ciclisti professionisti.
Ci avviciniamo alla domenica di Pasqua e ad uno dei momenti più attesi di questo inizio di stagione, la Ronde. L’ultima tappa di avvicinamento sarà la Attraverso le Fiandre che andrà in scena oggi, edizione numero 80 per la Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre. Mancano Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, ma ci sono le stelle come Wout van Aert e Mads Pedersen. Scopriamo nel dettaglio la startlist con l’elenco dei partecipanti. STARTLIST ATTRAVERSO LE FIANDRE 2026. EF EDUCATION – EASYPOST 1 ASGREEN Kasper DEN 2 HONORÉ Frølich Mikkel DEN 3 LAMPERTI Luke USA 4 MACKELLAR Alastair AUS 5 MIHKELS Madis EST 6 SCHWARZBACHER Matthias SVK 7... 🔗 Leggi su Oasport.it
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