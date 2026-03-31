Attraverso le Fiandre 2026 | la startlist e chi parteciperà Si sfidano Pedersen e van Aert

Mancano pochi giorni alla Ronde delle Fiandre, una delle classiche più prestigiose del ciclismo, in programma domenica di Pasqua. La startlist ufficiale è stata annunciata e tra i partecipanti figurano i nomi di Pedersen e van Aert, due tra i principali favoriti per la vittoria. La competizione si svolgerà nel territorio delle Fiandre, coinvolgendo numerose squadre e ciclisti professionisti.