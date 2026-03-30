Attraverso le Fiandre 2026 | orari programma dove vedere la gara in tv e streaming

La settimana si apre con l’attesa del Giro delle Fiandre, una delle principali corse ciclistiche del calendario. La gara si svolgerà domenica 5 aprile nelle Fiandre, con un percorso che include diverse salite e strade di pavé. Sarà possibile seguire l’evento in diretta televisiva e streaming, mentre gli orari di partenza e il programma dettagliato sono stati comunicati dagli organizzatori.

La settimana destinata a concludersi con il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione, si apre con un gustoso aperitivo di quanto potrà accadere domenica 5 Aprile. Si corre mercoledì 1 Aprile Attraverso le Fiandre. La corsa in linea, giunta all’ottantesima edizione, prende il via da Roeselare e si conclude a Waregem dopo aver percorso 184,5 km. Le squadre partecipanti, al via le 18 formazioni del circuito WorldTour, si fronteggiano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Neilson Powless. Lo scorso anno il corridore statunitense della EF, con un autentico colpo di mano, ha beffato nel finale il trio Van Aert, Benoot e Jorgenson del Team Visma. 🔗 Leggi su Oasport.it

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