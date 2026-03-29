Alle 14.10, a circa 100 chilometri dal traguardo, il gruppo principale si divide in diversi gruppi. Van der Poel e Van Aert guidano la prima parte, mentre Milan e Pedersen si trovano in una fase di inseguimento. La corsa si svolge in un clima di grande attenzione, con i corridori impegnati in un tentativo di avvantaggiarsi sugli inseguitori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 100 km alla conclusione. Davanti rimangono Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). Il gruppo è diviso in due tronconi. Il primo, con dentro Van der Poel, Philipsen e Van Aert, è segnalato a 1?, mentre la restante parte si trova a 1’25”. 14.07 La fuga ha scollinato il primo muro, tra 8 km inizierà il Baneberg. 14.06 Tra le due parti del gruppo c’è un divario di 25?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel e Van Aert nella prima parte del gruppo, Milan e Pedersen inseguono

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