Milano-Torino 2026 | la startlist e chi parteciperà Attesa per Giulio Pellizzari

La Milano-Torino 2026 si avvicina e la startlist ufficiale è stata annunciata, con numerosi atleti pronti a scendere in strada. Tra i partecipanti figura anche Giulio Pellizzari, che attirerà l’attenzione degli appassionati. La gara, valida per la Coppa Italia delle Regioni, si svolgerà sulla tradizionale distanza e si prepara a offrire un’altra giornata di ciclismo su strada nel calendario italiano.

Nuovo appuntamento con la Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo. Il calendario tricolore su strada prosegue, in attesa della Milano-Sanremo di sabato, spazio ad un’altra corsa storica del programma del Bel Paese, la Milano-Torino, giunta alla sua edizione numero 106. Startlist ancora in evoluzione, ma per adesso è confermato un nome di lusso come quello di Giulio Pellizzari. Con lui in casa Red Bull – BORA – hansgrohe anche Lorenzo Finn. Nomi da seguire verso Superga anche quelli di Thomas Pidcock e Richard Carapaz. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti, ancora in aggiornamento. STARTLIST MILANO-TORINO 2026. Movistar Team FORLIN... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari Articoli correlati Leggi anche: Parigi-Nizza 2026, chi parteciperà? La startlist: tutti contro Jonas Vingegaard Tirreno-Adriatico 2026, chi parteciperà? La startlist: Isaac del Toro grande favoritoScatta domani con l’ormai consueta cronometro d’apertura a Lido di Camaiore, l’edizione numero 61 della Corsa dei due Mari, la Tirreno-Adriatico. Contenuti e approfondimenti su Milano Torino 2026 la startlist e chi... Temi più discussi: Per la quarta volta la Milano-Torino parte da Rho: appuntamento il 18 marzo 2026; Milano-Torino 2026: strade chiuse, deviazioni linee Gtt e comuni torinesi coinvolti dalla corsa; Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming; Torna la Milano-Torino e parte da Rho: il percorso, le strade chiuse e i divieti per la classica del ciclismo. Milano-Torino 2026: strade chiuse, deviazioni linee Gtt e comuni torinesi coinvolti dalla corsaLa Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo, mercoledì 18 marzo 2026 arriverà, come nella scorsa edizione, sul traguardo posto davanti alla Basilica di Superga. Isaac Del Toro, 22enne m ... torinotoday.it Mercoledì 18 marzo 2026 si corre la Milano-Torino di ciclismo: arrivo alla Basilica di Superga, tutti contro il campione uscente Isaac Del ToroLa stella messicana è in condizioni di forma strepitose, ha appena trionfato alla Tirreno-Adriatico. Il percorso e i suoi principali avversari ... torinotoday.it #AppuntamentiPoliTO 17 e 18 marzo 2026 Gara ciclistica Milano - Torino polito.it/ateneo/comunic… x.com Reggio Calabria, Bari, Cagliari, Napoli, Roma, Bologna, Pisa, Padova, Milano, Torino, Venezia, Ragusa. Questo è l’appello collettivo di tantissimi giovani per dire NO alla legge Nordio. Sono studenti, avvocati, professionisti, magistrati. Sono persone che hann - facebook.com facebook