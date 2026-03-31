Atto del 1862 | Taylor Swift ha radici nel Cilento

Gli archivi di Castelnuovo Cilento hanno portato alla luce un atto di nascita del 1862 che riguarda un trisavolo di Taylor Swift, Carmine Antonio Baldi. Dal documento risulta che Baldi si trasferì a Philadelphia all’età di quattordici anni. La scoperta conferma le origini italiane della cantante, collegandola al territorio del Cilento.

Archivi di Castelnuovo Cilento hanno rivelato le radici italiane di Taylor Swift. Un atto di nascita del 1862 conferma l’esistenza di un trisavolo, Carmine Antonio Baldi, emigrato a Philadelphia a quattordici anni. La cantante, nata nel 1989 a West Reading, discende da una famiglia che ha costruito imperi finanziari e giornalistici negli Stati Uniti partendo da zero. La scoperta è frutto del lavoro del Museo del Cognome di Padula e del professore Giuseppe Galzerano. L’atto di nascita che cambia la genealogia. Nel cuore della provincia di Salerno, tra i documenti polverosi del comune di Castelnuovo Cilento, è riaffiorata una pagina di storia familiare dimenticata per decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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