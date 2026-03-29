È stato rinvenuto l’atto di nascita del trisavolo di una nota artista statunitense, confermando così le sue origini cilentane. La scoperta si inserisce in un contesto di approfondimenti genealogici, che mostrano come le radici italiane siano presenti in molte famiglie sparse nel mondo. La documentazione ritrovata permette di tracciare con precisione l’albero genealogico e le origini familiari dell’artista.

"Gli italiani sono davvero sparsi in ogni angolo del mondo, e ogni volta che si crede di averne scoperto abbastanza, ecco che emerge un’altra chicca sorprendente. Durante una conversazione con il professor Giuseppe Galzerano, abbiamo scoperto che una delle cantanti più famose al mondo, Taylor Swift, ha origini italiane. Proprio lei, che sta conquistando il cuore di milioni di persone con la sua musica, ha legami con un piccolo paese del Salernitano: Castelnuovo Cilento. Il suo trisavolo, Carmine Antonio Baldi, proveniva proprio da lì". A scriverlo e scovare l’atto di nascita di Carmine Antonio Baldi, il Museo del Cognome di Padula con il professor Galzerano, autore del libro intitolato Carmine Antonio Baldi: le radici cilentane di Taylor Swift, in cui si svela la ricostruzione genealogica della cantante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Curiosità, trovato l'atto di nascita del trisavolo di Taylor Swift: confermate le radici cilentane dell'artista

Articoli correlati

Taylor Swift, rinvenuta prova delle sue origini italiane: ecco l’atto di nascita di un trisavoloTaylor Swift ha origini italiane: la conferma è arrivata a seguito del rinvenimento dell’atto di nascita di un trisavolo della celebre cantante, tale...

Taylor Swift ha (di nuovo) vinto il premio “Artista dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards 2026, e si è rivolta ai musicisti esordienti: «Concedetevi il tempo di sbagliare»Non ci sono dubbi: a dominare gli iHeartRadio Music Awards 2026 è stata Taylor Swift.

Tutto quello che riguarda Taylor Swift

Temi più discussi: Curiosità, trovato l'atto di nascita del trisavolo di Taylor Swift: confermate le radici cilentane dell'artista; Taylor Swift, rinvenuta prova delle sue origini italiane: ecco l’atto di nascita di un trisavolo; Castelnuovo Cilento: ritrovato l’atto di nascita del trisavolo di Taylor Swift.

Taylor Swift, rinvenuta prova delle sue origini italiane: ecco l’atto di nascita di un trisavoloL’ipotesi ha trovato un riscontro ufficiale grazie all’impegno profuso dal Museo del Cognome di Padula ... msn.com

Taylor Swift ha radici italiane: ritrovato l'atto di nascita del trisavoloUn documento riemerso dagli archivi riporta alla luce un legame a lungo ipotizzato e ora finalmente ufficiale, per la gioia dei fan italiani di una delle popstar più amate di sempre. Stiamo parlando d ... msn.com

Da Castelnuovo Cilento alla conquista del mondo: Taylor Swift è ufficialmente "una di noi"! Un nuovo studio ha portato al ritrovamento dell'atto di nascita di Carmine Antonio Baldi, il trisavolo della popstar, partito dal Cilento nel 1876 per cercare fortuna i - facebook.com facebook

Los Angeles, Taylor Swift trionfa agli iHeartRadio Awards con 7 premi e avverte i giovani artisti: "Internet cerca di uccidere i sogni, prendetevi il tempo per sbagliare lontano dai social". x.com