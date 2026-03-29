Taylor Swift trovato l'atto di nascita del bisnonno Carmine Baldi di Castelnuovo Cilento

Il Museo del Cognome di Padula ha rinvenuto l'atto di nascita di Carmine Baldi, bisnonno della cantante americana. L'atto riguarda un uomo nato a Castelnuovo Cilento, nel Salernitano. La scoperta è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle implicazioni della ricerca.

Il Museo del Cognome di Padula ha trovato l'atto di nascita di Carmine Baldi, bisnonno di Taylor Swift, nato a Castelnuovo Cilento, nel Salernitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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