Taylor Swift ha origini italiane trovato l’atto di nascita del trisavolo nel Cilento | era Carmine Baldi

Un documento storico trovato negli archivi ha confermato le origini cilentane di Taylor Swift, evidenziando che il suo trisavolo si chiamava Carmine Baldi. L’atto di nascita, risalente a diversi decenni fa, è stato recentemente scoperto e conservato in un archivio pubblico. La scoperta ha portato alla luce un collegamento genealogico tra la cantante e il territorio del Cilento, in provincia di Salerno.

La scoperta di un documento storico riporta sotto i riflettori le origini italiane di Taylor Swift, una fra le popstar più influenti al mondo. L’atto di nascita del suo trisavolo, Carmine Antonio Baldi, è stato ritrovato negli archivi storici, confermando ufficialmente un legame con il Cilento a lungo ipotizzato. Taylor Swift ha origini italiane Il documento è stato individuato grazie al lavoro del Museo del Cognome di Padula, diretto da Michele Cartusciello, in collaborazione con gli studi genealogici del professor Giuseppe Galzerano. L’atto certifica che Carmine Antonio Baldi nacque nel 1862 a Castelnuovo Cilento, figlio di Vito Baldi e Rosa Galzerano. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Taylor Swift ha origini italiane, trovato l’atto di nascita del trisavolo nel Cilento: era Carmine Baldi Articoli correlati Taylor Swift, trovato l’atto di nascita del bisnonno Carmine Baldi di Castelnuovo CilentoIl Museo del Cognome di Padula ha trovato l'atto di nascita di Carmine Baldi, bisnonno di Taylor Swift, nato a Castelnuovo Cilento, nel Salernitano. Taylor Swift, rinvenuta prova delle sue origini italiane: ecco l’atto di nascita di un trisavoloTaylor Swift ha origini italiane: la conferma è arrivata a seguito del rinvenimento dell’atto di nascita di un trisavolo della celebre cantante, tale... Approfondimenti e contenuti su Taylor Swift Temi più discussi: Taylor Swift, rinvenuta prova delle sue origini italiane: ecco l’atto di nascita di un trisavolo; Taylor Swift ha radici italiane: ritrovato l'atto di nascita del trisavolo; Curiosità, trovato l'atto di nascita del trisavolo di Taylor Swift: confermate le radici cilentane dell'artista; Castelnuovo Cilento, ritrovato l’atto di nascita del trisavolo di Taylor Swift. Castelnuovo Cilento, Taylor Swift ha radici nel Salernitano: scoperta genealogicaSecondo una ricostruzione genealogica, l’artista avrebbe origini nel Cilento, precisamente a Castelnuovo Cilento. agro24.it Taylor Swift, rinvenuta prova delle sue origini italiane: ecco l’atto di nascita di un trisavoloL’ipotesi ha trovato un riscontro ufficiale grazie all’impegno profuso dal Museo del Cognome di Padula ... msn.com Il Museo del Cognome di Padula ha trovato l’atto di nascita di Carmine Baldi, bisnonno di Taylor Swift, nato a Castelnuovo Cilento, nel Salernitano - facebook.com facebook Taylor Swift con il suo fidanzato prima di salire sul palco agli #iHeartAwards2026. x.com