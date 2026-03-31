Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran | Trump posta il video Esplosioni a Gerusalemme Colpita una petroliera a Dubai

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un deposito di munizioni a Isfahan, in Iran, utilizzando numerose munizioni penetranti. Nelle stesse ore, si sono verificati esplosioni a Gerusalemme e un’incidente ha colpito una petroliera a Dubai. Il presidente ha pubblicato sui social media un video relativo all’evento in Iran.