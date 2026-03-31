Attacco Usa a un deposito di munizioni in Iran | Trump posta il video Esplosioni a Gerusalemme Colpita una petroliera a Dubai
Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro un deposito di munizioni a Isfahan, in Iran, utilizzando numerose munizioni penetranti. Nelle stesse ore, si sono verificati esplosioni a Gerusalemme e un’incidente ha colpito una petroliera a Dubai. Il presidente ha pubblicato sui social media un video relativo all’evento in Iran.
Roma, 31 marzo 2026 – Nella botte gli Usa hanno colpito un grande deposito di munizioni nella città iraniana di Isfahan, il raid è stato massiccio: l’esercito ha usato un elevato numero di munizioni penetranti da 2.000 libbre. Un video ha immortalato l'attacco e Trump lo ha postato su Truth. L’Iran ha lanciato una nuova ondata di missili è stata lanciata dall'Iran contro Israele. Questa mattina ci sono state almeno 10 esplosioni a Gerusalemme, mentre Teheran è sotto il fuoco dell’esercito israeliano: interrotta la corrente nella zona est della città. “Una gigantesca petroliera kuwaitiana è stata oggetto di un attacco iraniano diretto e doloso mentre si trovava nell'area di ancoraggio del porto di Dubai ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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