Dopo due giorni di incontri e discussioni, il movimento No Kings ha concluso la propria assemblea, sottolineando che continuerà a promuovere forme di partecipazione politica dal basso. L’evento si è svolto in modo orizzontale, coinvolgendo diverse voci e realtà, senza una figura centrale di rappresentanza. La dichiarazione finale ribadisce l’intenzione di proseguire con l’attivismo e le iniziative sul territorio.

Realpolitik Confronto a più voci sul dopo il successo del corteo di sabato scorso: il movimento plurale e senza leader prova a organizzarsi. Il 14 giugno manifestazione a Bruxelles coi sindacati Ue contro il riarmo Realpolitik Confronto a più voci sul dopo il successo del corteo di sabato scorso: il movimento plurale e senza leader prova a organizzarsi. Il 14 giugno manifestazione a Bruxelles coi sindacati Ue contro il riarmo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Assemblea No Kings: «La politica dal basso non si fermerà»

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