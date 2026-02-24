Bologna Pizzaballa e Zuppi | ‘La pace si costruisce dal basso’

Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa hanno sottolineato che la pace nasce da sforzi concreti e quotidiani. Durante un incontro pubblico, i due leader hanno evidenziato come la costruzione della pace richieda pazienza e azioni di comunità, più che decisioni rapide. Hanno ricordato il ruolo di iniziative locali nel favorire la riconciliazione e il dialogo tra diverse realtà. La discussione si è concentrata sulla necessità di un impegno costante e condiviso.

La parola "pace" non è rimasta una formula astratta ma è diventata il fulcro di un confronto che ha messo insieme politica, fede e responsabilità civile. Ed è nella Sala Guido Fanti a Bologna, che l'arcivescovo cardinale Matteo Zuppi e del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini a Gerusalemme, si focalizzano sulle prospettive di pace nel mondo e sul ruolo del dialogo tra i popoli. Il punto di partenza è stato il conflitto ucraino. Dopo quattro anni di morti e sofferenze, Zuppi ha ricordato come la guerra non finisca con la firma di un accordo: il dolore resta nelle biografie delle persone, nelle ferite psicologiche e nelle città distrutte.