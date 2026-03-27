Elezioni la riscossa dal basso di Trombetta ma la politica lo lascia fuori

A Marcianise, il nome di Antonio Trombetta resta tra i più citati nei discorsi di strada, nei bar e sui social network. Nonostante la sua presenza sia forte tra i cittadini, la politica locale non lo ha incluso nelle liste ufficiali per le prossime elezioni. La sua campagna si basa sulla mobilitazione dal basso, ma non ha ancora ricevuto il sostegno formale delle forze politiche.

Il post dell'ex sindaco scatena la mobilitazione: in tanti confermerebbero il sostegno. Il medico resta alla finestra C’è un nome che, più di ogni altro, continua a circolare tra le strade, nei bar e soprattutto sui social di Marcianise: quello di Antonio Trombetta. Un nome che, per molti cittadini, rappresenta una guida già conosciuta, una figura di riferimento, un ritorno auspicato alla guida della città. Eppure, a dispetto di un consenso che appare diffuso e spontaneo, la politica locale sembra aver preso un’altra direzione. Nelle ultime ore si stringe il cerchio delle candidature a sindaco e nessuna ipotesi porterà il nome di Trombetta. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Elezioni, la riscossa dal basso di Trombetta ma la politica lo lascia fuori Articoli correlati Elezioni. Il centrodestra pensa a Trombetta ma spunta Caroprese e c'è l'ombra di VelardiSi stringono i tempi per le Comunali di maggio: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega riflettono sul nome del leader della coalizione Entrano nel... Elezioni, Carmelo Pace: “Ribera deve tornare a sognare, la mia candidatura nasce dal basso”Il capogruppo della Dc all’Ars torna in campo per la poltrona di sindaco: “Non potevo restare a guardare una città stanca e senza visione” Già per... Una raccolta di contenuti su Elezioni la riscossa dal basso di... Temi più discussi: Con un distacco di 16 punti a Milano straripa il no, ma il Municipio 1 del centro storico si distingue e segue il centrodestra. Ecco com’è andata negli altri; Centristi europei alla riscossa; Elezioni comunali, visita lampo di Salvini a Venezia e al Ghetto: Costalonga resta il riferimento principale per la Lega; Il muro del no: da piazza Barberini a Roma parte la riscossa costituzionale e pacifista - Pressenza. Centristi europei alla riscossaNon disperiamoci troppo, il liberalismo è quasi morto altre volte in passato, ma poi ha trovato il modo di rigenerarsi. Come fare oggi per contrastare i cosiddetti post liberali? Un manifesto in tre p ... ilfoglio.it La riscossa giallo-rossa: l'esito delle Elezioni Regionali in Puglia. Intervista a Pino Pisicchio06:00 Fai Notizia 06:30 Prime pagine a cura di Antonello De Fortuna 06:45 Sintesi della Conversazione settimanale con Maurizio Turco 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 ... radioradicale.it Per il Capo del Viminale, oggi ad Avellino, è importante che il Centrodestra vada unito alle elezioni in città e che proponga un'offerta politica riconoscibile - facebook.com facebook C’è chi spinge Meloni verso elezioni anticipate, ma il rischio è che senza numeri certi Mattarella apra la strada a un governo tecnico, e non alle urne. L’alternativa è una sola: lavorare sull’economia, perché è lì che si gioca la partita vera. #zuppadiporro x.com