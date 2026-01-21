Chi fermerà la musica? I grandi successi dei Pooh tornano dal vivo a Bergamo

I grandi successi dei Pooh tornano dal vivo a Bergamo, portando la loro lunga storia musicale in una cornice significativa. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni che hanno segnato intere generazioni, in un contesto che celebra la loro influenza e il loro percorso artistico. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per chi vuole riscoprire la musica di una delle band più importanti della scena italiana.

Bergamo. La leggenda dei Pooh approda in terra orobica con quella che è considerata la loro “estensione artistica” più prestigiosa. Domenica 25 gennaio, alle 21, il Cineteatro Colognola di Bergamo ospiterà i Palasport, la band che da trent’anni rappresenta l’eccellenza nel celebrare il mito del gruppo più longevo d’Italia. I membri del gruppo sono Pierangelo Giuffrida (chitarra e voce), Claudio Giuffrida (basso e voce), Raffaele Mandolla (batteria e voce) e Lorenzo Ancona (tastiere e voce). Vincitori nel 2006 del titolo di “Tribute Band Ufficiale” assegnato direttamente da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio, i Palasport portano in scena un progetto che unisce rigore filologico e imponente impatto scenico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

