Il 22 settembre scorso, si sono verificati scontri e un assalto presso la Stazione Centrale di Milano. Tra le persone coinvolte, alcuni giovani sono stati individuati come indagati. La Procura ha deciso di non applicare loro la misura degli arresti domiciliari, ritenendo che abbiano già espresso un’auto-critica e che debbano frequentare regolarmente la scuola.

Milano – Gli indagati per gli scontri e l’assalto alla Stazione Centrale del 22 settembre scorso al termine di un corteo pro Pal hanno iniziato un processo interno “di rivisitazione critica del proprio comportamento”, scrive la gip Giulia D’Antoni nell’ordinanza con cui, dopo gli interrogatori preventivi del 25 marzo, ha escluso i domiciliari e disposto otto misure tra obblighi di firma e obblighi di dimora, nell’inchiesta della pm Francesca Crupi. Le Misure Cautelari “Condotte - si legge nelle 30 pagine firmate dalla gip - che sono espressione esasperata della volontà di affermazione degli ideali, motivo per il quale - prosegue - non... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto alla Stazione Centrale: niente domiciliari ai giovani Propal. “Hanno fatto autocritica e devono andare a scuola”

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