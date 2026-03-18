Guerriglia davanti alla Stazione Centrale dopo il corteo proPal | scattano le misure cautelari per 6 giovani antagonisti

Dopo il corteo proPal del 22 settembre davanti alla Stazione Centrale di Milano, la polizia ha identificato sei giovani coinvolti negli scontri avvenuti in quella giornata. A loro sono state applicate misure cautelari, tra cui obbligo di firma, divieto di dimora e di uscire di notte. La Digos ha eseguito le ordinanze, continuando le indagini sui fatti di quella sera.

Milano – La Digos ha eseguito un'ordinanza a carico di sei giovani con misure cautelari di obbligo di firma, divieto di dimora e divieto di uscire nelle ore notturne per gli scontri al termine del corteo proPal del 22 settembre scorso davanti alla stazione Centrale di Milano. Per altri 8 indagati sono stati fissati invece gli interrogatori preventivi. I reati a vario titolo sono resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, porto abusivo di armi come spranghe e interruzione di pubblico servizio. L'inchiesta della Procura diretta da Marcello Viola è coordinata dalla pm Francesca Crupi e l'ordinanza è firmata dalla gip Giulia D'Antoni. Gli indagati sono in gran parte giovani antagonisti che frequentano il centro sociale Lambretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Guerriglia davanti alla Stazione Centrale dopo il corteo proPal: scattano le misure cautelari per 6 giovani antagonisti Articoli correlati Armi e droga nel terreno: scattano due nuove misure cautelari dopo il ricorsoVEGLIE – Nuovo capitolo di una vicenda legata allo spaccio e alla detenzione di armi clandestine nel Nord Salento. Giorgia Meloni contro l'annullamento dei Daspo dopo la guerriglia in stazione CentraleLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, contro la magistratura milanese per l'annullamento, da parte del Tar, dei Daspo urbani a quattro persone... Una raccolta di contenuti su Stazione Centrale Britney Spears pubblica la foto della Mela Reintegrata davanti alla Stazione Centrale di Milano e si chiede «Da dove c***o salta fuori?». Replica ironica dell'artista alla ...Vedendo il selfie di uno sconosciuto davanti alla Stazione Centrale di Milano con quella gigantesca mela bianca alle sue spalle, Britney Spears deve aver pensato a un fotomontaggio o a una creazione ... corriere.it Milano, guerriglia alla Stazione Centrale: violenze al corteo Pro PalTafferugli violentissimi tra manifestanti e forze dell’ordine: la città rivive per un giorno l’incubo degli anni di piombo e degli scontri di piazza Lunedì 22 settembre Milano rivive per un giorno la ... ilgiorno.it