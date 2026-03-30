Scontri alla Stazione Centrale di Milano dopo corteo ProPal | provvedimenti per altri 8 manifestanti

Nella giornata di oggi sono state emesse misure cautelari da parte del Tribunale di Milano nei confronti di otto persone coinvolte nei disordini avvenuti il 22 settembre vicino alla Stazione Centrale. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per gestire gli scontri tra manifestanti e agenti, che hanno provocato danni e tensioni nella zona. La vicenda si inserisce nel contesto delle proteste legate al corteo ProPal.

Il Tribunale di Milano ha disposto misure cautelari nei confronti di 8 manifestanti che avevano preso parte ai disordini del 22 settembre nei pressi della Stazione Centrale. Bocciata la richiesta di domiciliari per 4 di loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Scontri in Stazione Centrale: i video incastrano altri otto manifestanti ProPalNon si ferma l'attività d'indagine della Questura di Milano sugli scontri avvenuti lo scorso 22 settembre nei pressi della Stazione Centrale. Scontri in Stazione Centrale a Milano dopo il corteo ProPal, gli indagati: “C’era rabbia”Gli indagati per gli scontri alla Stazione Centrale di Milano al termine di un corteo ProPal si sono difesi parlando di "rabbia" e "difesa".