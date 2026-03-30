Milano altre 8 misure cautelari dopo gli scontri alla Stazione Centrale Gip | No ai domiciliari devono studiare

A Milano sono state emesse otto nuove misure cautelari in seguito agli scontri avvenuti alla Stazione Centrale. Il giudice ha respinto la richiesta di domiciliari per quattro giovani coinvolti, ordinando invece divieti di dimora e obblighi di firma. Gli interrogatori dei sospettati si sono conclusi con queste decisioni, mentre le indagini proseguono per accertare i dettagli dell’accaduto.

Divieti di dimora e obbligo di firma dopo gli interrogatori: respinta la richiesta dei domiciliari per quattro giovani indagati Sono otto le nuove misure cautelari eseguite dalla polizia di Stato, su disposizione della procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti il22 settembre scorsointorno alla Stazione Centrale al termine di un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto riportato da La Repubblica, si tratterebbe di tutti provvedimenti di natura non detentiva. In particolare, quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e quattro obblighi di firma accompagnati dall’obbligo di dimora nel comune di residenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, altre 8 misure cautelari dopo gli scontri alla Stazione Centrale. Gip:“No ai domiciliari, devono studiare” Articoli correlati Il corteo per la Global Flotilla e gli scontri in stazione Centrale: 8 nuove misure cautelari della Procura dopo l’indagine della DigosMilano, 30 marzo 2026 – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, questa mattina ha eseguito otto misure cautelari... Guerriglia davanti alla Stazione Centrale dopo il corteo proPal: scattano le misure cautelari per 6 giovani antagonistiMilano – La Digos ha eseguito un'ordinanza a carico di sei giovani con misure cautelari di obbligo di firma, divieto di dimora e divieto di uscire...