Ascolti tv ieri sera 30 marzo 2026 | Grande Fratello Vip a rischio chiusura? Ecco i dati Auditel della prima serata
I dati Auditel della prima serata di ieri, 30 marzo 2026, mostrano un calo nell’ascolto del Grande Fratello Vip rispetto alle puntate precedenti. La conduttrice Ilary Blasi ha presentato la nuova puntata, durante la quale si sono svolti il televoto e le sessioni di confronto tra i concorrenti. La serata si è conclusa con un’analisi dei risultati in termini di ascolti registrati.
Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, si concentrano sul Grande Fratello Vip che è tornato in prima serata con la quinta puntata della nuova edizione. Il reality condotto da Ilary Blasi si è scontrato con fiction, film, talk e programmi di informazione. Secondo diverse voci, i dati Auditel di ieri sono fondamentali per capire il destino del GF Vip. Ecco perché. Ascolti tv ieri sera 30 marzo 2026 Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare voci insistenti su una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello Vip 2026, alimentate soprattutto dai risultati d’ascolto delle ultime puntate. Il reality, nonostante i cambi di programmazione e i tentativi di rilancio, fatica a imporsi come leader della prima serata ed è stato superato dalle proposte concorrenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Ascolti tv ieri sera 24 marzo 2026, per il Grande Fratello Vip nuovo flop? Ecco i dati Auditel della prima serata di tutti i programmiScopriamo gli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026: riflettori puntati sui dati del Grande Fratello Vip, giunto alla sua terza puntata dopo...
Ascolti tv ieri sera, Grande Fratello Vip 2026 al via: Ilary Blasi col seno fuori, scontri già nei primi minuti, i dati Auditel della prima puntataIl GF Vip è partito ieri sera, martedì 17 marzo marzo 2026: alla conduzione Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia...
Ascolti TV ieri sera, domenica 22 marzo 2026: male Milionario, domina la prima serata Tataranni, ecco i dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, domenica 22 marzo 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi di punta sui canali Rai e Mediaset: a dominare la prima...