Ascolti tv ieri sera 30 marzo 2026 | Grande Fratello Vip a rischio chiusura? Ecco i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di ieri, 30 marzo 2026, mostrano un calo nell’ascolto del Grande Fratello Vip rispetto alle puntate precedenti. La conduttrice Ilary Blasi ha presentato la nuova puntata, durante la quale si sono svolti il televoto e le sessioni di confronto tra i concorrenti. La serata si è conclusa con un’analisi dei risultati in termini di ascolti registrati.